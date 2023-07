Amazon fa un REGALO: mouse wireless Trust a soli 26€

Vuoi un mouse senza fili che garantisca ottime prestazioni, sia compatibile con tutti i dispositivi e costi poco? Allora oggi ho scovato l'offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello mouse wireless Trust a soli 26,99 euro, invece che 49,99 euro.

Oggi dunque puoi avvalerti di uno sconto pazzesco del 46% e quindi risparmiare ben 23 euro sul totale. Un'offerta davvero da non lasciarsi scappare per nessun motivo. Anche perché questo mouse è davvero eccezionale. È in grado di scorrere su qualsiasi superficie, ha un'ottima batteria e un ricevitore USB affidabile.

Trust: mouse wireless con 6 pulsanti e ricevitore USB

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono questo mouse senza fili un ottimo acquisto, ma andiamo con ordine. Innanzitutto è da segnalare il bellissimo design economico e compatto. Ha un'impugnatura maneggevole che garantisce alla mano, al polso e al braccio di rimanere in una posizione molto confortevole. Questo ti permette di usarlo per molto tempo senza affaticarti.

È dotato di 6 pulsanti che ti permettono quindi di essere più rapido nelle varie operazioni, soprattutto quando lavori è perfetto. Ha un puntatore veloce e un sensore ottico preciso in grado di scorrere su qualsiasi superficie, anche senza il tappetino. In confezione troverai il suo ricevitore USB che ti consente di usarlo in modalità wireless fino a 10 metri con una connessione molto stabile. E poi la batteria dura lungo ed è ricaricabile con il cavetto USB.

Davvero un'occasione più unica che rara. Ovviamente per riuscire ad avvalerti di questo sconto di essere molto veloce. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo mouse wireless Trust a soli 26,99 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

