Amazon Echo sorprende tutti con uno sconto del 40% su Amazon

Amazon Echo è un piccolo altoparlante dalla forma unica. Le sue dimensioni e il suo design sono paragonabili a quelle dell'Amazon Echo Dot Gen 4, sebbene sia leggermente più grande. Un anello luminoso circonda la base dell'altoparlante mentre è appoggiato a terra. Le luci si accendono in risposta alle istruzioni vocali, alle variazioni di volume e alla rimozione del microfono. Purtroppo non è possibile modificare i colori visualizzati e non lampeggiano a tempo di musica. Acquistalo su Amazon a soli 59,99€ invece di 99,99€.

Richiede l'alimentazione a corrente alternata, quindi può funzionare solo se collegato a una presa di corrente. Il diffusore è ben costruito e il materiale di rivestimento non sembra facilmente strappabile. È necessario usare con cautela l'altoparlante in prossimità dell'acqua, poiché non dichiara di avere una classificazione IP per la resistenza alla polvere o all'acqua.

Sulla parte superiore della cassa sono presenti quattro pulsanti che possono essere utilizzati per regolare il volume, disattivare il microfono e attivare Alexa senza dover pronunciare la parola d'ordine. L'altoparlante può essere resettato tenendo premuto il pulsante "Azione" per 25 secondi, oppure è possibile disattivare una sveglia premendo il pulsante. È inoltre possibile sospendere una sveglia toccando il pannello frontale della cassa. La luce rossa alla base dell'altoparlante e il pulsante "mute" indicano che il microfono è stato disattivato.

Amazon Echo è abbastanza preciso in termini di risposta in frequenza. Ha un profilo sonoro piuttosto rimbombante, ma torbido. Gli altoparlanti di piccole dimensioni come questi a volte hanno problemi a riprodurre i bassi profondi, quindi la musica pesante come la musica dance elettronica non vi colpirà con un tonfo soddisfacente. Si noti che i miglioramenti e le regolazioni Dolby Audio sono già inclusi in questo sistema di altoparlanti.

L'Echo di Amazon è nella media in termini di suono. Riproducendolo ad alto volume si ottiene una certa compressione e una mancanza di volume. Amazon Echo è un altoparlante a controllo vocale che può essere utilizzato solo se collegato a una presa elettrica, poiché non dispone di una batteria ricaricabile. Il produttore sostiene che, quando il dispositivo non è in uso, il passaggio alla modalità di basso consumo può ridurre significativamente il consumo di energia. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

