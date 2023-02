Amazon Echo Show 5 fa parte delle offerte del giorno di Amazon

L'ultima versione di Echo Show 5 è piuttosto potente nonostante le sue dimensioni ridotte. È un accessorio semplice ma pratico che si adatta bene al comodino o alla scrivania di casa. A differenza del migliorato Echo Show 8, tuttavia, manca di alcune funzionalità. Tuttavia, se siete grandi utilizzatori di Alexa, questo è un gadget intelligente indispensabile. La fotocamera da 1 MP della prima generazione è stata aggiornata a 2 MP, consentendo di migliorare le fotografie e le videochiamate. Acquistalo su Amazon a soli 54,99€ invece di 84,99€.

Il nuovo Echo Show 5 è disponibile in tre eleganti colori: grigio antracite, bianco e un blu intenso che farà sicuramente colpo. Anche il jack audio è stato rimosso da questa versione aggiornata. Nuovo è l'Echo 5 Kids edition, un Echo Show 5 di seconda generazione con un elegante design camaleontico, due anni di accesso ad Amazon Kids e impostazioni parentali migliorate.

Questi gadget, insieme all'ultimo Echo Show 8, possono anche servire come telecamere di sorveglianza nascoste all'interno di una casa. Se si dispone di una connessione WiFi e dell'app Alexa, è possibile osservare in qualsiasi momento ciò che accade in casa attraverso la visualizzazione della telecamera. In questo modo è semplice tenere d'occhio i bambini, i cani, la babysitter e persino le piante d'appartamento senza che nessuno lo sappia.

Sia questo modello che la seconda generazione di Echo Show 8, lanciata contemporaneamente, offrono routine attivate dal movimento, il che significa che non è necessario parlare per avviare la routine. È possibile programmare Alexa per fare cose come avviare la macchina del caffè e accendere le luci quando percepisce che ci si alza dal letto al mattino, o per fare cose come spegnere tutte le luci intelligenti della casa quando si va a letto. Con uno schermo da 5,5 pollici e un ingombro di circa 6 pollici per 3 pollici, Echo Show 5 è la dimensione ideale per il vostro comodino.

Come per ogni altro gadget elettronico moderno, anche per gli orologi intelligenti le misure di sicurezza sono fondamentali. Amazon offre la possibilità di silenziare le registrazioni e disattivare la fotocamera in qualsiasi momento. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

