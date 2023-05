Da anni i prodotti Amazon Echo sono un punto di riferimento per tutti gli utenti che vogliono abbracciare il mondo smart, e senza nemmeno spendere un capitale. A tal proposito, oggi un è un giorno importante per il colosso di Seattle, perché si aggiungono al già folto listino i nuovi Echo Pop, Echo Show 5 ed Echo Auto di ultima generazione.

I tre inediti device sono disponibili all'acquisto anche in Italia e portano con sé tutta la qualità garantita da Amazon e dal suo assistente virtuale, Alexa. Prosegui con la lettura per scoprire caratteristiche e prezzi dei nuovi prodotti della linea Echo.

La linea di prodotti Amazon Echo accoglie Echo Pop, Echo Show 5 e Echo Auto di ultima generazione

Echo Pop

Con Echo Pop, Amazon segna il debutto di un prodotto inedito, con un design semisferico e - cosa che non guasta di certo - nuove finiture colorate, ovvero Lavanda e Verde Petrolio (che si aggiungono a Antracite e Bianco Ghiaccio).

Il prezzo di lancio è davvero allettante: solo 54,99€ per uno smart speaker a diffusione anteriore compatto e che, nonostante le dimensioni contenute, garantisce un suono pieno, di qualità. A detta di Amazon, è l'ideale per camere da letto, piccoli appartamenti e spazi piccoli della casa, e noi ci fidiamo.

Design e comparto audio a parte, la vera punta di diamante è Alexa. Con i comandi vocali puoi controllare altri accessori smart sparsi per casa, e puoi anche chiedere di ascoltare le ultime notizie, le previsioni meteo e ascoltare quel brano che tanto ti piace. Insomma, la solita, strepitosa Alexa.

Echo Show 5 (3ª generazione)

La terza generazione di Echo Show 5 porta con sé la forza di un binomio potentissimo. I superpoteri di Alexa incontrano i vantaggi di uno schermo compatto, perfetto per guardare i notiziari, effettuare videochiamate con amici e parenti, dare un'occhiata a ciò che stanno inquadrando le telecamere di sicurezza e così via.

Rispetto alla 2ª però c'è anche un boost delle performance (20% di velocità in più) e un upgrade del comparto audio grazie ad un sistema di altoparlanti completamente nuovo. I bassi sono raddoppiati e il suo è ancora più nitido. Ascoltare musica, podcast e notiziari sarà ancora più una goduria.

Il prezzo per il mercato italiano è di 109,99€. Lo puoi acquistare nei colori Antracite, Bianco e Azzurro.

Echo Auto (2ª generazione)

Sbarca anche in Italia l'ultima generazione (la terza) di Echo Auto, un accessorio che - come lascia facilmente intendere il nome - porta Alexa anche nel tuo veicolo a quattro ruote.

Il gadget smart - disponibile a 69,99€ - vanta un design sottile, per nulla ingombrante, e assolutamente gradevole alla vista. Integra cinque microfoni, quindi è in grado di riconoscere la tua voce anche quando c'è traffico o musica in sottofondo, e lo puoi posizionare dove vuoi, grazie al supporto adesivo.

Il suo utilizzo non prevede l'utilizzo delle mani, perché quando si è alla guida bisogna prestare sempre il massimo dell'attenzione. Se vuoi ascoltare un brano, effettuare una chiamata, spegnere le luci di casa o impostare il termostato, ti basta chiedere ad Alexa. Con la voce puoi fare tutto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.