Amazon Echo Dot di quinta generazione è attualmente in offerta su Amazon

Nonostante il fatto che Alexa sia il motore di tutti i dispositivi Amazon Ech, ci sono sempre alcune nuove stranezze e modifiche da osservare. Con la quinta generazione di Amazon Echo Dot sembra esserci meno enfasi sull'hardware appariscente. Si tratta di una cassa entry-level a basso costo per chiunque sia interessato alla tecnologia smart home. Questo dispositivo è in grado di riprodurre musica, fungere da timer e aiutare a trovare le risposte alle tue domande. Acquistalo su Amazon a soli 34,99€ invece di 59,99€.

L'Amazon Echo Dot (5a generazione) non ha molto da offrire, così come non ha molto da offrire la precedente generazione di Dot o altri dispositivi Echo. Per sperimentare pienamente Alexa e tutto ciò che ha da offrire, questo smart speaker è stato progettato per essere il primo dispositivo della famiglia Alexa. Pertanto, si tratta di un prodotto relativamente poco completo. L'aspetto è quello della generazione precedente, la quarta, con un corpo sferico (con un fondo piatto per evitare che rotoli via).

La maggior parte delle caratteristiche uniche di Echo Dot sono implementate nel software del dispositivo, quindi il suo hardware è piuttosto basilare. La parte superiore del gadget presenta quattro pulsanti che possono essere utilizzati per regolare il volume, attivare Alexa, disattivare il microfono e riprodurre/mettere in pausa la musica. È piuttosto evidente, tuttavia, che i comandi vocali sono il metodo principale di funzionamento. È necessario scaricare l'app Amazon Alexa (iOS/Android) e collegare il proprio account con l'Echo Dot (5a generazione) prima di poter iniziare a configurarlo.

Dopodiché, tutto ciò che si deve fare è chiedere ad Alexa di eseguire le azioni specificate nelle impostazioni dell'app. Si possono installare Skill (il termine di Alexa per indicare i componenti aggiuntivi) per quasi tutte le funzioni immaginabili, tra cui l'integrazione con Spotify, i titoli delle notizie, i giochi a premi e persino uno Skill che monitora l'uso del bagno (chiamato Poop Detective).

È bene sapere che se si desidera che Alexa sia in grado di svolgere una funzione specifica, potrebbe essere necessario effettuare una ricerca nell'app mobile per individuarla. Uno degli aspetti migliori dell'Amazon Echo Dot di quinta generazione è l'efficacia con cui Alexa e le altre funzioni ad attivazione vocale funzionano. L'assistente virtuale potrebbe confondersi se si iniziano a fare richieste più complesse, ma per il resto è piuttosto accomodante. Approfitta ora dello sconto del 42% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.