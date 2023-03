Amazon Echo Buds di seconda generazione in offerta ad un prezzo folle su Amazon

Le cuffie wireless Amazon Echo Buds di seconda generazione con custodia di ricarica sono una scelta ideale per gli amanti della musica che cercano un paio di cuffie comode e facili da usare. Con il controllo vocale a mani libere Alexa, gli utenti possono ottenere risposte alle loro domande, gestire la casa intelligente e regolare la musica senza muovere un dito. Acquistalo su Amazon a soli 94,99€ invece di 119,99€.

Amazon ha migliorato queste cuffie in molti modi rispetto alla loro prima generazione. Gli auricolari e la custodia sono più piccoli, rendendoli più portatili e facili da usare. Inoltre, Amazon ha introdotto una nuova colorazione Glacier White per conferire un aspetto più raffinato. Gli auricolari includono diverse paia di inserti in silicone di varie dimensioni per aiutare gli utenti a trovare la vestibilità perfetta. La resistenza all'acqua IPX4 garantisce che gli auricolari siano in grado di resistere alla pioggia leggera e al sudore, rendendoli ideali per la palestra e la corsa.

Gli auricolari sono dotati di nuove prese d'aria su ogni auricolare che impediscono l'accumulo di pressione, rendendoli più comodi da indossare tutto il giorno. Questo migliora anche la qualità del suono della voce quando si parla mentre si indossano. La tecnologia di riduzione del suono e del rumore è stata migliorata fino alla completa cancellazione del rumore. I controlli touch rendono semplice la gestione della playlist, ma gli utenti possono anche utilizzare i comandi vocali di Alexa per gestire la musica.

La custodia di ricarica è abbastanza piccola da stare in mano e discreta da poter essere portata in tasca. La freccia di Amazon è impressa in modo discreto sul fondo della custodia, proprio come sulle cuffie. Sul retro, vicino al piccolo pulsante di ripristino del Bluetooth, si trova un connettore USB-C per la ricarica del dispositivo. In conclusione, gli Amazon Echo Buds di seconda generazione con custodia di ricarica sono un paio di cuffie wireless molto comode e facili da usare, dotate di controllo vocale Alexa, tecnologia di riduzione del rumore e resistenza all'acqua IPX4. Sebbene il prezzo possa sembrare elevato, questi auricolari sono una scelta ideale per gli amanti della musica che cercano una soluzione wireless di alta qualità. Approfitta ora dello sconto del 21% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

