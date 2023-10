Amazon Echo Buds 2 in offerta al prezzo più basso di sempre (-50%)

In queste ore gli auricolari Amazon Echo Buds di seconda generazione sono in offerta a 69,99 euro: è il prezzo più basso di sempre per le cuffie true wireless del colosso statunitense, grazie al maxi sconto del 50% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico di 139,99 euro. E se sei un utente Prime, non paghi nulla per le spese di spedizione e benefici della consegna ultra veloce.

Amazon Echo Buds 2 in sconto del 50% su Amazon

Gli auricolari Echo Buds 2 si caratterizzano per la loro integrazione con Alexa, l'assistente personale di Amazon.

Dal punto di vista del design riprendono quella che è la filosofia degli accessori della linea Amazon Basics. Ciò significa che puntano molto sul pragmatismo e poco invece sull'estetica.

Da indossare sono particolarmente leggeri (5,7 grammi, ndr) e soprattutto comodi. In più hanno la certificazione IPX4 contro gli schizzi d'acqua, dunque puoi usarle senza problemi mentre ti alleni o vieni sorpreso all'improvviso dalla pioggia.

Bene l'audio in chiamata, sia per l'interlocutore in ascolto sia per te che usi le cuffie. Microfoni superati a pieni voti, così come la cancellazione del rumore, a maggior ragione se si considera il prezzo di oggi.

Per quanto riguarda infine l'autonomia, promettono 5 ore di ascolto mantenendo attivi sia ANC che Alexa, mentre sale a 6 ore e mezza se rinunci alla cancellazione del rumore. Con la custodia di ricarica, invece, si arriva fino a 19 ore e mezzo.

Approfitta ora dell'ultima offerta di Amazon sugli Echo Buds di seconda generazione per acquistarli al prezzo più basso di sempre. La consegna è gratuita per tutti gli utenti Prime.

