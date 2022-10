Amazon ECHO AUTO in offerta speciale: sconto incredibile del 50%

Porta Alexa in viaggio con Echo Auto di Amazon. Echo Auto aggiunge la funzionalità di Alexa ai veicoli compatibili. Collega semplicemente Echo Auto alla porta USB o all'alimentatore della tua auto, collegalo all'unità principale del veicolo tramite Bluetooth o un jack AUX, quindi inizia la configurazione tramite l'app Alexa sul tuo dispositivo iOS o Android. Una volta impostato, puoi dare comandi vocali a Echo Auto e le risposte verranno riprodotte attraverso il sistema audio del tuo veicolo. Acquistalo ora su Amazon a soli 29,99€ invece di 59,99€.

Echo Audio è dotato di 8 microfoni a campo lontano integrati progettati per ascoltare le tue domande e i tuoi comandi. Può interagire con la musica, l'aria condizionata e regolare il rumore ambientale della strada quando parli. Con decine di migliaia di abilità Alexa, puoi controllare una varietà di app e funzioni sul tuo dispositivo mobile, come riprodurre musica tramite Spotify, navigare tramite Waze o giocare ad un gioco con HeadsUp.

Puoi anche eseguire attività di base come effettuare una chiamata in vivavoce, porre una domanda ad Alexa, impostare promemoria e altro ancora. Per una maggiore privacy, puoi premere il pulsante "Microfono spento" per disattivare elettronicamente gli 8 microfoni.

Caratteristiche aggiuntive del prodotto:

Pulsante di azione manuale per azionare Alexa senza parlare

Barra luminosa di stato a LED

Supporto di sfiato incluso

Il prodotto è disponibile su Amazon con uno sconto del 50%.

