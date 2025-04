Amazon e Microsoft rallentano sui data center: l’impatto dell’incertezza economica

Le principali aziende tecnologiche, come Amazon e Microsoft, stanno adottando un approccio più cauto nella loro espansione dei data center. I recenti segnali di incertezza economica globale stanno spingendo questi colossi a rivedere i propri piani strategici, con congelamenti nelle trattative di leasing e rallentamenti nei progetti di costruzione. Questo fenomeno evidenzia un cambiamento significativo nel settore cloud, che potrebbe influenzare l'intero ecosistema tecnologico.

Secondo un'analisi di Wells Fargo, Amazon Web Services ha temporaneamente sospeso diverse trattative di leasing, soprattutto nei mercati internazionali. Allo stesso tempo, Microsoft ha ridimensionato alcune iniziative di costruzione di infrastrutture.

Questi cambiamenti avvengono in un contesto caratterizzato da pressioni economiche e dall'aumento dei costi di importazione, dovuti alle tariffe proposte dall'amministrazione Trump. Nonostante ciò, entrambe le aziende continuano a destinare ingenti investimenti nel cloud computing, in particolare per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture legate all'uso dell'intelligenza artificiale generativa.

Impatto anche sulle quotazioni in borsa

Un aspetto cruciale di questa evoluzione è l'aumento delle spese in conto capitale per l'acquisto di GPU Nvidia avanzate e per la costruzione di nuove infrastrutture. Questo riflette l'impegno delle aziende a rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso soluzioni basate sull'AI. Tuttavia, tali investimenti vengono effettuati con maggiore attenzione e con un approccio più ponderato.

Nonostante le preoccupazioni del mercato, Kevin Miller, portavoce di AWS, ha dichiarato su LinkedIn che non ci sono stati cambiamenti significativi nei piani aziendali, descrivendo questi aggiustamenti come normali adattamenti della capacità. Inoltre, il CEO di Amazon, Andy Jassy, ha confermato che lo sviluppo dei data center rimane una priorità strategica per l'azienda.

Le incertezze economiche si riflettono anche nelle performance di borsa: le azioni di Amazon hanno registrato un calo del 25% dall'inizio dell'anno, mentre quelle di Microsoft sono diminuite del 15%. Gli investitori attendono con interesse i prossimi risultati trimestrali per ottenere una visione più chiara delle prospettive future di queste aziende. Questo rallentamento strategico non riguarda solo Amazon e Microsoft, ma potrebbe avere ripercussioni sull'intero settore cloud.