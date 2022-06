Amazon, COLPACCIO di oggi: ASUS Chromebook Flip CX1400 (199€)

Avere sempre con sé un notebook efficiente ed economico come questo ASUS Chromebook diventa ogni giorno sempre più importante per chi studia o lavora. Da questo punto di vista è un device versatile, capace di accompagnarti in qualsiasi attività quotidiana. Poi consuma davvero poco ed è molto leggero da trasportare: il basso consumo energetico e la velocità del software ti consentono di lavorare sul tuo Chromebook Acer a progetti complessi, anche grafici, in modo semplice e veloce. Il tutto animato da un processore Intel Celeron N3350, insieme a 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC, con sistema operativo Chrome. Compralo su Amazon a 199€ PC Chromebook ASUS , il TOP in ogni circostanza

Questo ASUS Chromebook Flip CX1400 è pensato per aumentare la produttività e divertirsi di più mentre si è in movimento, tutto il giorno, tutti i giorni. La cerniera a 360° con un'incredibile fotocamera rivolta verso il mondo offre la flessibilità per studiare o lavorare nel modo che preferisci e la lunga durata della batteria ti dà la libertà di portarlo sempre con te. è pratico ed estremamente compatto, in grado di garantire delle ottime prestazioni in ogni condizione. Il notebook ha un eccellente display NanoEdge da 14'' in un design ultra portatile, ultra leggero e compatto per portarlo sempre con te.

La cerniera a 360° di ASUS Chromebook Flip CX1400 ne consente l'utilizzo in modalità tablet, laptop, tenda o in piedi, quindi è l'ideale per navigare in siti Web, completare attività e condividere facilmente contenuti con amici e colleghi. E poi il Chrome OS ottimizza le prestazioni della batteria e ti permette di fare di più con ogni carica, dandoti un’autonomia fino a 12 ore. Un'intera giornata di lavoro e non devi avere sempre con te l'alimentatore. Si avvia in pochi secondi, ha protezione antivirus integrata e aggiornamenti automatici (con connessione internet) che lo fanno rimanere veloce, sicuro e come nuovo nel tempo. Da questo punto di vista ha diverse funzioni di connessione Internet che garantiscono una certa stabilità del segnale, e la miriade di app disponibili nel Google Play Store.

Si tratta di fatto di un super portatile sotto ogni aspetto, che nonostante il prezzo basso ti fa vivere un’esperienza premium: versatile e funzionale, dall'interfaccia semplice e intuitiva per il lavoro, lo studio e il tempo libero sia offline che online, con la miriade di app disponibili nel Google Play Store. Insomma, se sei alla ricerca di un PC portatile efficiente che ti possa stupire sotto tutti i punti di vista, ASUS Chromebook Flip CX1400 è proprio ciò che fa al caso tuo. Prendilo in offerta ORA 199 euro, con le spedizioni gratuite gestite da Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.