Amazon Basics: mouse wireless ergonomico a prezzo REGALO

Se vuoi accaparrarti un mouse senza fili, preciso e molto comodo, a un prezzo ridicolo allora non perdere assolutamente questa offerta che ti sto segnalando. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mouse wireless Amazon Basics a soli 9,44 euro, invece che 15,40 euro.

In questo momento dunque puoi beneficiare di uno sconto del 39% che abbatte il prezzo ti permette di fare un acquisto favoloso. Già di per sé questo mouse non ha un prezzo altissimo ma con questo ribasso è da prendere al volo. Anche perché è molto preciso, ergonomico e affidabile.

Amazon Basics: mouse wireless economico che non delude

È chiaro che quando siamo di fronte a prezzi così bassi la domanda che viene naturale e se la qualità sia buona. Con il mouse Amazon Basics puoi stare tranquillo. È dotato di un sensore laser ad alte prestazioni in grado di scorrere praticamente su qualsiasi superficie, addirittura sul vetro. Potrai regolare velocemente la sensibilità impostandola da un minimo di 600 DPI fino a un massimo di 3600 DPI.

La sua forma sagomata è progettata per fare in modo che la mano il braccio rimangano in una posizione comoda e quindi ti permettano di fare meno fatica. Puoi usare sia con la mano destra che con quella sinistra. È dotato di 6 pulsanti che faciliteranno notevolmente il lavoro. E troverai incluso un ricevitore che ti permette di usarlo senza fili fino a 10 metri.

Questa è un'occasione più unica che rara e per riuscire ad avvalertene devi essere rapido. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo mouse wireless Amazon Basics a soli 9,44 euro, invece che 15,40 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.