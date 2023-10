Amazon: arriva il supporto alle passkey per gli account

Amazon aumenta la sicurezza dei propri utenti annunciando l’introduzione al supporto delle passkey. Quest’ultime offrono infatti una migliore protezioni da malware o attacchi di phishing, poiché si tratta di accesso “senza password”. Le passkey sono infatti credenziali digitali che consentono di accedere ad un servizio utilizzando i sistemi biometrici o i PIN collegati ad un dispositivo (smartphone, computer, chiavi di sicurezza USB, ecc.). L’utilizzo delle passkey riduce quindi il rischio di violazione della rete e dei dati e impediscono il furto delle informazioni di autenticazione. Dal punto di vista dell’utente, l’accesso al proprio account Amazon sarà ancora più semplice, poiché non sarà più necessario memorizzare la propria password o salvarla all’interno di un gestore di password.

Come attivare le passkey su Amazon

Abilitare le passkey per accedere ad Amazon è molto semplice. Basta accedere alle impostazioni del proprio account e selezionare “Accesso e impostazioni di sicurezza”. Fatto ciò, alla voce “Passkey”, selezionare “Configura” e seguire le istruzioni per abilitare la passkey con Windows Hello, macOS, Android, iPhone e iPad. Dopo aver impostato la passkey, sulla pagina d’accesso di Amazon, apparirà il tasto “Accedi con una passkey”. A questo punto è possibile utilizzare il PIN impostato sul proprio computer, oppure la modalità di sblocco del proprio dispositivo mobile.

Come visto, l’opzione per inserire la password è ancora quella di default su Amazon e nulla vieta di utilizzarle. Tuttavia, le passkey sono più sicure ed evitano potenziali rischi di phishing o altre minacce. Detto ciò, il sistema delle passkey su Amazon non è privo di problemi. Ad esempio, non è possibile rinonimare o gestire individualmente le proprie passkey. Ciò significa che, se ad esempio si desidera eliminare una chiave d’accesso, sarà necessario eliminarle tutte. Inoltre, le passkey non saranno valide se si utilizza la versione Amazon di un altro paese (ad esempio la versione .fr o .com). Amazon è solo l’ultima delle piattaforme ad aver introdotto le passkey e, con il passare del tempo, è certo che anche altre piattaforme e servizi modificheranno il proprio sistema di accesso, abbandonando del tutto le password.