Amazon annuncia le nuove date del Prime Day e una speciale iniziativa per l'Italia

Amazon ha annunciato il periodo dei nuovi Prime Day che si estenderanno per quattro giorni consecutivi, dall’8 all’11 luglio. Questa iniziativa coincide con i suoi quindici anni di attività in Italia, Amazon ha annunciato un evento unico nel suo genere: il Prime Day Festival, che si terrà dal 4 al 6 luglio 2025 presso il Bagno 38 di Marina di Eboli, Salerno.

Migliaia di offerte in arrivo

Durante il Prime Day, gli abbonati avranno accesso a migliaia di offerte su Amazon su prodotti di marchi rinomati come Samsung, Bosch, Chicco e Samsonite. Particolare attenzione sarà dedicata alle eccellenze Made in Italy, con promozioni quotidiane a tema e sconti esclusivi su dispositivi Amazon come Echo e Fire TV Stick. Una grande opportunità per risparmiare e scoprire nuovi prodotti di alta qualità.

I dettagli del festival

Il festival trasformerà lo stabilimento balneare in un vero e proprio villaggio esperienziale, aperto al pubblico dalle 10:00 alle 18:00. Tra le attrazioni principali spicca il concerto gratuito della cantautrice Serena Brancale, che si esibirà il 5 luglio insieme alla sua band e a un corpo di ballo pugliese. L’evento promette di unire cultura, tecnologia e shopping in un’esperienza unica.

Il villaggio offrirà inoltre numerose attività per coinvolgere i visitatori. Gli appassionati di tecnologia potranno esplorare innovazioni come Amazon Lens e l’assistente AI Rufus, mentre gli sportivi avranno l’opportunità di partecipare a tornei di mini football e sfide di SUP. Non mancheranno spazi dedicati alla moda estiva, grazie ad Amazon Fashion, per completare l’esperienza di shopping.

Le dichiarazioni di Marco Ferrara

Marco Ferrara, Responsabile del Programma Offerte di Amazon EU ha dichiarato di essere entusiasti di offrire ai clienti un’edizione straordinaria del Prime Day, arricchita da un evento speciale sulla splendida costa salernitana Questo evento non solo celebra il successo di Amazon in Italia, ma mira anche a rafforzare il legame con i suoi clienti, offrendo un’esperienza memorabile.

Inoltre, il Prime Day sarà disponibile anche in altri paesi, tra cui Stati Uniti, Francia, Germania e Spagna, a partire dall’8 luglio. Una vera e propria celebrazione globale del mondo dell’e-commerce.