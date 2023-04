Amazon: Alexa raccoglie i dati dei minori senza consenso

Stando a quanto riferito da Bloomberg nelle scorse ore, Amazon adopererebbe in maniera illegale i dati dei minori raccolti mediante i dispositivi che sfruttando l'assistente vocale Alexa. Alla luce di ciò, la FTC (Federal Trade Commission) potrebbe emettere una denuncia, l'ennesima dopo quelle che riguardano i comportamenti anticoncorrenziali e le recenti di MGM e iRobot da parte del colosso del commercio elettronico.

Amazon avrebbe violato il Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)

Andando più nello specifico, Amazon avrebbe violato il Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), poiché i dispositivi con Alexa raccolgono i dati degli utenti con età inferiore a 13 anni, senza aver ricevuto esplicito consenso da parte dei genitori.

Ad aver segnalato la cosa è stato un gruppo di organizzazioni che difendono i diritti dei minori, accusando l'azienda capitanata da Jeff Bezos di tenere in archivio le registrazioni vocali e altri dati personali per un tempo indeterminato, anche nel caso in cui l'utente provi a cancellarli.

Inoltre, Amazon non verificherebbe l’esistenza di un consenso parentale prima di procedere con la raccolta dei dati e molte applicazioni concepite specificamente per bambini che usano Alexa non disporrebbero neppure di una policy sulla privacy.

Alla luce di tutto ciò, la FTC dovrebbe procedere con l'invio di una denuncia alla divisione del Dipartimento di Giustizia che si occupa della protezione dei consumatori. In caso di non risposta entro 45 giorni, la FTC potrà procedere in autonomia e condurre Amazon in tribunale. L'azienda rischia una multa superiore a 50.000 dollari per ogni singola violazione e in virtù del fatto che coloro che sfruttando i dispositivi smart a marchio Amazon sono veramente in tantissimi si tratta di cifre letteralmente da capogiro.