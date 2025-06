Amazon Ads introduce la pubblicità con l'AI: ecco Video Generator

Una nuova era per la pubblicità digitale si apre grazie ad Amazon, che ha introdotto un innovativo Video Generator alimentato dall’intelligenza artificiale. Questo strumento promette di trasformare immagini statiche in contenuti video dinamici e coinvolgenti, ridefinendo le possibilità creative per gli inserzionisti di tutte le dimensioni.

Le capacità di Video Generator di Amazon Ads

Il rinnovato Video Generator di Amazon Ads si distingue per la capacità di creare filmati incredibilmente realistici, rappresentando i prodotti in contesti di vita reale. Un esempio? Un orologio visualizzato al polso di una persona durante una corsa in pista. Questa immersione visiva aiuta i potenziali clienti a immaginare meglio come un prodotto possa integrarsi nella loro quotidianità, influenzando positivamente le decisioni di acquisto.

Numerose novità

La tecnologia dietro il Video Generator include numerose innovazioni. Il realismo avanzato permette di mostrare i prodotti in uso in modo naturale, mentre la funzionalità multi-scena consente di creare video articolati con animazioni testuali e colonne sonore. Gli inserzionisti possono scegliere tra sei opzioni per ogni progetto, personalizzando ogni aspetto. Una delle funzioni più apprezzate è la trasformazione istantanea, che converte un’immagine statica in un breve video animato in stile GIF.

La suite di strumenti creativi

Il Video Generator rappresenta solo una parte di una suite completa di strumenti creativi di Amazon. Questa suite include anche l’AI Creative Studio, l’Audio Generator e l’Image Generator, progettati per democratizzare la creazione di contenuti pubblicitari di alta qualità. L’obiettivo è rendere queste risorse accessibili a imprese di ogni dimensione, facilitando la creazione di campagne efficaci e professionali.

AI Creative Studio come piattaforma centrale

L’AI Creative Studio agisce come piattaforma centrale per la gestione di immagini e video, semplificando il processo creativo dalla concezione alla pubblicazione. Include una galleria di ispirazione con temi e design pronti all’uso. Inoltre, l’Audio Generator, attualmente in fase beta per gli utenti di Amazon DSP, permette di creare spot audio di 30 secondi partendo dalla pagina di dettaglio di un prodotto.