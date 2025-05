Amazon accelera con Alexa+: l’assistente AI raggiunge 100.000 utenti

Amazon sfida il mercato degli assistenti vocali con una nuova versione potenziata del suo celebre prodotto: Alexa+. Con un lancio che punta a raggiungere inizialmente 100.000 utenti e un'integrazione già attiva su oltre 600 milioni di dispositivi domestici, l'obiettivo è chiaro: offrire un livello di precisione del 90%, nettamente superiore alla media del 30-60% delle tecnologie concorrenti. La nuova versione, arricchita con avanzate tecnologie di AI generativa, rappresenta un importante passo avanti rispetto al modello precedente.

Durante la recente presentazione dei risultati finanziari, il CEO Andy Jassy ha sottolineato come Alexa+ punti a rivoluzionare l'interazione con gli utenti, proponendo conversazioni più naturali e funzionalità avanzate. Con questa evoluzione, Amazon mira a posizionarsi in diretta competizione con soluzioni come ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google, rafforzando ulteriormente la sua presenza nel settore tecnologico.

Il cuore tecnologico di questa innovazione è rappresentato da Nova Act, un agente di intelligenza artificiale progettato per navigare sul web e migliorare significativamente la qualità delle risposte fornite dall’assistente. Grazie a questa tecnologia, Amazon cerca di superare una delle principali sfide degli assistenti digitali: l’esecuzione affidabile di operazioni complesse che richiedono più passaggi. Questo rappresenta un punto di svolta nel panorama degli assistenti vocali, aprendo nuove possibilità per l’interazione con gli utenti.

Un mercato complesso e competitivo

Il mercato degli assistenti vocali è sempre più competitivo. Anche Apple sta lavorando a una versione avanzata di Siri basata su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), ma il progetto sta affrontando ostacoli significativi. Tim Cook, CEO di Apple, ha recentemente dichiarato che sono necessari ulteriori perfezionamenti prima di un lancio commerciale, soprattutto per quanto riguarda l’integrazione con servizi di terze parti. In questo contesto, la strategia di Amazon sembra procedere con maggiore rapidità, grazie a un’implementazione graduale e a una chiara visione a lungo termine.

Uno degli aspetti distintivi della strategia di Amazon è la scelta di puntare su un’esperienza utente fluida, piuttosto che su un approccio esclusivamente basato sull’intelligenza artificiale generativa. L’azienda sta lavorando a stretto contatto con partner strategici per ampliare le capacità di Alexa+ e garantire un livello di interazione che vada oltre le aspettative degli utenti. Tuttavia, non mancano le sfide: alcune funzionalità annunciate a febbraio, come la creazione di storie per bambini o i suggerimenti per regali, non sono ancora disponibili nella versione attuale.

Andy Jassy ha riconosciuto che il percorso verso un’assistenza artificiale realmente efficace è ancora lungo e complesso. Tuttavia, Amazon sembra determinata a mantenere la sua posizione di leadership nel settore degli assistenti vocali. Con il continuo sviluppo di tecnologie come Nova Act e l’espansione graduale delle funzionalità di Alexa+, l’azienda si pone come uno dei principali innovatori in un mercato in rapida evoluzione.