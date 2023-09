Amazfit T-Rex Pro: l'indistruttibile a PREZZO SGRETOLATO (-50€)

Sei un amante dello sport e ti piace vivere le tue avventure tenendo sotto controllo il tuo stato di salute con uno smartwatch indistruttibile e preciso? Allora non perdere questa occasione unica. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Amazfit T-Rex Pro a soli 119,90 euro, invece che 169,90 euro, applicando il coupon in pagina.

Questa è una bomba pazzesca, si tratta del prezzo più basso del Web in questo momento. Grazie a un doppio sconto risparmi 50 euro e ti porti a casa un wearable bellissimo, comodo e dalle prestazioni eccezionali. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Amazfit T-Rex Pro al prezzo più basso del Web

Ci sono pochi giri di parole da fare, a questa cifra è da prendere immediatamente, senza pensarci due volte. Questo smartwatch è super resistente. Ha un display AMOLED a colori da 1,3 pollici sempre attivo con un cinturino in silicone che non fa sudare il polso e pesa appena 60 grammi. E poi è impermeabile fino a 100 metri di profondità, quindi lo puoi usare per le immersioni.

Avrai la possibilità di scegliere tra oltre 100 modalità sportive e, mentre le svolgi, potrai monitorare la frequenza cardiaca, le calorie bruciate, la distanza percorsa, e tanto altro. Possiede GPS integrato che ti permette di tracciare i tuoi percorsi anche senza portarti dietro lo smartphone. E poi ha una super batteria in grado di durare per 18 giorni di utilizzo classico.

Insomma siamo di fronte a un mostro di prestazioni che oggi potrai avere a una cifra molto più bassa. Quindi non aspettare che sia tardi, vai su Amazon e acquista il tuo Amazfit T-Rex Pro a soli 119,90 euro, invece che 169,90 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

