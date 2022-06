Amazfit GTS smartwatch, a questo prezzo è da FOLLI non farci un pensierino

Lo smartwatch Amazfit GTS è in offerta lampo su Amazon nella particolare quanto stilosa colorazione arancio. Niente dubbi o tentennamenti quindi, a queste condizioni è da comprare subito senza pensarci su due volte. Se fa in fretta puoi prenderlo adesso a 59€ invece di 89€, con le spedizioni veloci e gratuite con Amazon Prime. In pratica te lo stanno tirando quasi addosso facendoti risparmiare oltre il 33% del costo normale.

Amazfit GTS combina software e hardware per ottimizzare profondamente il consumo di energia del sistema e dei componenti, al fine di garantire una durata di 14 giorni a lungo termine mantenendo un corpo sottile, che consente di evitare cariche frequenti.

Amazfit smartwatch GTS, PRENDILO SUBITO

E' inutile girarci troppo attorno: questo dispositivo è tra i migliori smartwatch in circolazione. Ti basta guardarlo trenta secondi per capire che è qualcosa di speciale. A partire da un design sottile e leggero senza bordi, fino alle tante e utili funzionalità. Col suo grande e raffinato display AMOLED da 1,65'', con una densità di pixel da 341 PPI e copertura da vetro curvo in retina di alta qualità, puoi indossarlo sia per allenarti che per qualche occasione particolare, assieme con un abito.

Questo wearable ha diversi workout su cui fare affidamento: scegli il tuo preferito tra diverse attività e tieni traccia dei tuoi progressi. Affidati a lui per tenere sotto controllo notifiche, avvisi, chiamate in arrivo, promemoria e tutto quello che ti serve: può sincronizzarsi con messaggi di testo, e-mail e notifiche da una serie di app popolari sul tuo smartphone. Poi è in grado di immergersi fino a 5 ATM, quindi non devi preoccuparti se lo indossi durante l'allenamento o quando nuoti. Inoltre è molto utile anche per monitorare la salute: pensa, quando la tua frequenza cardiaca supera il limite raccomandato, ti invia subito una notifica.

Traccia diversi sport, con un'offerta di algoritmi unica per un monitoraggio della frequenza cardiaca su larga scala molto avanzato e integrazione con Alexa. Non gli manca niente: avvisi personalizzabili e uno schermo ruotabile e bloccabile, oltre a funzioni quotidiane come Non disturbare, cronometro, notifiche, allarmi, informazioni sulle previsioni del tempo e molto altro ancora. Insomma, davvero, cos'altro pretenderesti di più da un wearable come questo e a queste condizioni? Non sprecare tempo, approfittane prima che vada esaurito e corri a prenderlo adesso a 59€ con le spedizioni veloci e gratuite di Amazon Prime. Ricordati solo di scegliere il coloro che preferisci tra nero e rosa, e di spuntare la voce "Applica coupon", per ottenere 30€ di sconto prima di chiudere l'acquisto.