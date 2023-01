Amazfit GTS è lo smartwatch di Google disponibile ad un prezzo fantastico su Amazon

Il produttore Huami collabora alla produzione dei fitness tracker di Xiaomi, ma negli ultimi anni è stato più conosciuto grazie al marchio di smartwatch Amazfit. Il GTS è uno dei nove orologi disponibili dell'azienda ed è probabilmente il più attraente grazie alla combinazione di tecnologia innovativa e design immediatamente riconoscibile. Acquistalo su Amazon a soli 54,49€ invece di 89,90€.

Lo schermo AMOLED da 1,65 pollici ha una risoluzione di 348 x 442 pixel per pollice (ppi). Il contrasto tra lo sfondo e il primo piano è sufficiente e rende il pannello facile da vedere anche alla luce diretta del sole. Mentre il sistema operativo nel suo complesso fa uso di sfondi neri, la spessa lunetta dell'orologio non è molto evidente fino a quando non si passa a un quadrante dai colori vivaci.

Il corpo principale dell'orologio è in alluminio, con un retro in polimero opaco che risulta morbido al polso e un quadrante Gorilla Glass 3 resistente ai graffi. Rosa, arancione, nero, blu, grigio e oro sono solo alcuni delle sei opzioni di colore del corpo dell'orologio. Poiché il GTS è compatibile con i cinturini universali da 20 mm, è possibile sostituire in modo rapido ed economico il cinturino in silicone in dotazione con un altro stile a scelta.

Uno degli aspetti più inaspettati è la sua resistenza, considerando il prezzo contenuto. Il GTS non avrà lo stesso livello di perfezione dei dispositivi di punta di Apple, ma sembra sicuramente ben fatto e resistente. La qualità di questo prodotto non può essere scambiata per un'imitazione: è uno smartwatch elegante che assomiglia molto a un altro modello popolare. Pertanto, l'Amazfit GTS ricorda l'Apple Watch nell'aspetto. Entrambi gli orologi sono resistenti all'acqua per 5ATM e includono il rilevamento dei passi, il monitoraggio della frequenza cardiaca, il GPS integrato e la possibilità di tracciare 12 diversi tipi di esercizi.

Il quadrante principale dell'orologio è altamente personalizzabile e consente di inserire vari widget per la frequenza cardiaca, il conteggio dei passi, le calorie bruciate, la durata della batteria, il meteo, gli eventi del calendario, l'orario del tramonto e altro ancora, offrendo la libertà di acquisire i dati precisi di cui si ha bisogno. Approfitta ora dello sconto del 39% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.