Si tratta di Amazfit GTS 4 mini uno smartwatch davvero completo e funzionale.

Amazfit GTS 4 mini: fino a 15 giorni senza doverlo ricaricare

Dotato di un display HD AMOLED da 1,65 pollici questo orologio presenta un rapporto schermo-corpo più elevato rispetto alla generazione precedente e un'alta risoluzione per un'esperienza visiva vibrante e coinvolgente. Lo schermo può anche essere sempre acceso in modo che i tuoi dati siano sempre visibili.

Tantissime funzioni tra cui: monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell'ossigeno e del tuo livello di stress 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Poi anche testare facilmente tutte e tre le funzioni contemporaneamente, con un solo tocco dell'orologio. Il GTS 4 Mini può anche inviare utili promemoria sulla salute per anomalie: per esempio se la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa, oppure in caso si bassi livelli di SpO2 o ancora alti livelli di stress.

Grazie a questo orologio puoi tenere facilmente traccia dei dati sportivi per più di 120 sport diversi, per soddisfare le tue esigenze, qualunque sia lo sport che ami. E per passare facilmente ai tuoi allenamenti preferiti è in grado di riconoscere automaticamente 7 sport.

E ancora supporta ben 5 sistemi di posizionamento satellitare e utilizza la tecnologia brevettata dell'antenna a polarizzazione circolare per migliorare le prestazioni di posizionamento e la precisione. Tieni traccia delle tue avventure attraverso i grandi spazi aperti con alta precisione. Durata della batteria di ben 15 giorni, un sistema di gestione della batteria completamente ottimizzato offre fino a 15 giorni di durata della batteria per GTS 4 Mini. Sbarazzati dell'ansia causata dalla carica costante e mantieni il flusso di energia. Dispositivi supportati: Android 7.0 e versioni successive, iOS 12.0 e versioni successive.

