Amazfit GTS 2 Mini, lo smartwatch è in sconto ad un prezzo imperdibile su Amazon

Nonostante i suoi difetti, l'Amazfit GTS 2 Mini è uno smartwatch fantastico per il suo prezzo. Il prezzo ridotto lo rende un facile consiglio per chiunque sia alla ricerca di un orologio da polso per il fitness a basso costo. Dispone di una tonnellata di sensori e può tenere traccia delle vostre prestazioni atletiche in modi innovativi. Le funzionalità di monitoraggio dello stress, della SpO2 e del sonno avanzate del GTS 2 Mini interessano a molti, ma non sono del tutto perfette. Acquistalo ora su Amazon a soli 66,73€ invece di 89,90€.

Si potrebbe pensare che per ottenere un risparmio rispetto all'Amazfit GTS 2 completo si siano sacrificate altre funzionalità. In sostanza, le uniche caratteristiche che sono state eliminate dalla scheda tecnica sono l'assistente vocale e i 3 GB di memoria musicale per gli MP3. L'Amazfit GTS 2 Mini si concentra soprattutto sulle funzioni di salute e fitness, ma contiene anche alcune delle funzionalità fondamentali degli smartwatch.

Gli smartphone Android e iOS possono essere associati ad esso per ricevere le notifiche, il che è una caratteristica standard. A differenza dell'Apple Watch, tuttavia, non dispone di uno spazio di archiviazione né di un assistente digitale e non supporta i pagamenti contantless.

Il sensore PPG BioTracker 2.0 è il cervello che tiene traccia dei livelli di stress, dei livelli di ossigeno nel sangue, degli avvisi di frequenza cardiaca alta/bassa, dei modelli di sonno e del punteggio dell'indice di attività personale (PAI) mentre si seguono gli esercizi all'aperto e al chiuso con il GPS e il cardiofrequenzimetro inclusi.

Come marchio, Amazfit si impegna per la salute e l'esercizio fisico, quindi non sorprende che l'Amazfit GTS 2 Mini concentri le sue energie in quest'area. Ogni singola funzione sanitaria dell'Amazfit GTS 2 a prezzo pieno è inclusa nel GTS 2 Mini, il che rende improbabile un sovrapprezzo. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

