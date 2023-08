Amazfit GTR Mini: display AMOLED e +120 profili sport a prezzo WOW

Prima che sia tardi metto le mani avanti e ti dico che questa offerta che ti sto per segnalare non durerà a lungo, quindi sii rapido. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Amazfit GTR Mini a soli 109 euro, invece che 129,90 euro.

Anche se non si tratta di uno sconto da svenimento, tieni presente che il 16% segna il minimo storico. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Amazfit GTR Mini al prezzo più basso su Amazon

Questo è uno dei migliori smartwatch che c'è in circolazione e quindi a questa cifra è da non farselo scappare per nessun motivo. Potrai avvalerti delle oltre 120 modalità sportive incluse e ottenere un rapporto dettagliato quando hai finito l'allenamento. Possiede il GPS integrato con 5 sistemi di posizionamento satellitare per una precisione incredibile.

Ovviamente tiene traccia del tuo stato di salute 24 ore su 24. Potrai scegliere tra tantissimi quadranti quello che più si adatta al tuo stile. E poi è comodissimo e leggero. Ha uno splendido display AMOLED da 1,28 pollici perfettamente visibile e una mega batteria che può durare fino a 14 giorni. Inoltre è resistente all'acqua fino a 5 ATM.

Non c'è proprio tempo da perdere. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo Amazfit GTR Mini a soli 109 euro, invece che 129,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

