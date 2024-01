Amazfit GTR 3 Pro torna quasi al MINIMO STORICO su Amazon (179,90€)

Lo smartwatch Amazfit GTR 3 Pro rientra tra le offerte del giorno Amazon da non perdere. Lo troviamo infatti in vendita a 179,90€, un prezzo che avvicina di tanto il minimo storico raggiunto 11 mesi fa, quando l'indossabile del marchio Amazfit fu venduto a soli 171€. In più, se non si vuole pagarlo tutto in una volta, è possibile scegliere il pagamento rateale proposto da Amazon: 5 comode rate da 35,98€ al mese. Ecco il link all’offerta.

Da molte persone il modello GTR 3 Pro di Amazfit è stato definito come lo smartwatch definitivo. Questo grazie ad alcune caratteristiche chiave, tra cui la presenza di oltre 150 modalità sportive, l'assistente vocale offline e il GPS ad alta precisione.

Amazfit GTR 3 Pro in offerta a 179,90€ su Amazon

Così come altri modelli dello stesso marchio, Amazfit GTR 3 Pro stupisce fin dal primo sguardo, grazie al suo design classico premium. Un altro elemento chiave è il sensore biometrico BioTracker PPG 3.0, che monitora in tempo reale ossigeno nel sangue, livelli di stress, frequenza cardiaca e sonno.

L'indossabile premium di Amazfit è anche un ottimo partner di allenamento, grazie alle oltre 150 modalità sportive integrate, l'algoritmo di movimento TrainingSense e i 5 sistemi di navigazione satellitare supportati. Pollice in alto infine per l'autonomia, con una durata della batteria di 12 giorni.

Lo smartwatch Amazfit GTR 3 Pro è in offerta a soli 179,90€, uno dei prezzi più bassi di sempre per questa versione da 11 mesi a questa parte. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, ciò significa dunque che gli utenti Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

