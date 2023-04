Amazfit GTR 3 Pro: SCONTO del 20% per il mitico smartwatch

Se fai veloce oggi puoi fare un vero colpaccio e portati a casa uno smartwatch eccezionale a un prezzo davvero vantaggioso. Prima che sia tardi dunque vai su Amazon e metti nel tuo carrello Amazfit GTR 3 Pro a soli 159,90 euro, invece che 199,90 euro.

Questo smartwatch è sempre molto apprezzato per cui anche uno sconto non esagerato del 20% è ottimo. Potrai goderti tantissime modalità di allenamento, monitoraggio del tuo stato di salute, impermeabilità e una batteria che dura tantissimo. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Amazfit GTR 3 Pro: lo smartwatch che devi avere

Amazfit GTR 3 Pro si presenta con un bellissimo display AMOLED Ultra HD da 1,45 pollici con uno schermo rotondo. Ha un comodo cinturino in silicone che non fa sudare il polso. Con Alexa integrata, anche quando non hai accesso a Internet puoi comunque parlare con il tuo assistente vocale.

Scegli tra le oltre 150 modalità sportive per tenerti in forma. Mentre le svolgi il tuo smartwatch tiene traccia delle calorie bruciate, della frequenza cardiaca, della distanza percorsa e tanto altro. Grazie al GPS integrato potrai tracciare con precisione i tuoi percorsi senza avere necessariamente con te lo smartphone. È resistente all'acqua fino a 5 ATM e ha una batteria enorme che garantisce un'autonomia di almeno 12 giorni con una sola ricarica.

Fai presto perché un'offerta così allettante e destinata a durare poco. Per cui, se non vuoi rimanere con in mano un pugno di mosche, vai adesso su Amazon e acquista il tuo Amazfit GTR 3 Pro a soli 159,90 euro, invece che 199,90 euro.

Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.