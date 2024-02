Amazfit GTR 3 Pro (quasi) REGALATO: su Amazon al 30% in MENO

Oggi puoi acquistare un super smartwatch a un prezzo davvero molto più basso di quello di listino. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Amazfit GTR 3 Pro a soli 139,90 euro, invece che 199,90 euro.

Non è un sogno ma siamo di fronte a uno sconto del 30% che ti permette di risparmiare la bellezza di 60 euro sul totale. Tieni presente che è un'offerta a tempo per cui devi fare in fretta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Amazfit GTR 3 Pro a un super prezzo solo su Amazon

Con questo smartwatch saprai sempre come sta il tuo corpo. È dotato di un sensore biometrico preciso che misura l'ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, i livelli di stress e il sonno. Possiede oltre 150 modalità sportive per tenerti in forma di cui 8 con riconoscimento intelligente dell'attività.

Ha un bellissimo e visibile display AMOLED Ultra HD da 1,45 pollici dove potrai leggere le notifiche, rispondere alle chiamate, parlare con Alexa e ascoltare la musica. Possiede una super batteria da 12 giorni ed è resistente all'acqua fino a 50 metri.

Non c'è assolutamente tempo da perdere perché a questa cifra andrà a ruba. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo Amazfit GTR 3 Pro a soli 139,90 euro, invece che 199,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.