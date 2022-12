Amazfit GTR 3 Pro, lo smartwatch è in offerta ad un prezzo imperdibile su Amazon

Amazfit 3 Pro ha un design elegante e il cinturino è poco marcato. Lo schermo AMOLED da 1,45 pollici può visualizzare 480 per 480 pixel a colori. L'interfaccia è costituita da un touchscreen e da due pulsanti (personalizzabili). Inoltre il device include il nuovo sistema operativo di Zepp Health (ex Huami). Acquistalo ora su Amazon a soli 159,90€ invece di 199,90€.

Il sensore biometrico ottico "BioTracker PPG 3.0" dell'Amazfit rileva non solo i parametri standard come la frequenza cardiaca, la respirazione, lo stress e la qualità del sonno, ma anche la saturazione di ossigeno nel sangue, utile per chi ha problemi respiratori o per chi pedala in altitudine. Sono inclusi anche un lettore musicale, un altimetro barometrico, un accelerometro, un giroscopio, una bussola elettronica, un sensore di temperatura e un GPS (con compatibilità per i cinque principali sistemi di navigazione).

Se si collega il telefono all'orologio tramite Bluetooth, sarà possibile utilizzarlo per effettuare e ricevere chiamate, nonché leggere e rispondere a messaggi e altri avvisi. In questo modo è possibile tenere il telefono a portata di mano senza doverlo cercare in tasca. È inoltre possibile attivare l'attivazione vocale per Amazon Alexa anche quando non si è connessi a Internet. Utilizzate l'applicazione mobile Zepp sul vostro telefono per effettuare qualsiasi tipo di analisi dei dati e scaricare quadranti personalizzati.

La batteria da 450 mAh del GTR 3 Pro è una delle sue caratteristiche più importanti, in quanto si suppone che possa durare fino a 12 giorni con un uso normale. Non sempre il touchscreen reagisce immediatamente e alcuni utenti hanno lamentato una mancata attivazione automatica delle attività sportiva; in quel caso devi attivarla manualmente durante l’allenamento. Inoltre, sembra che il rilevatore del sonno spesso interpreta la mancanza di movimento come un sonno leggero. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

