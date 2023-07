Amazfit GTR 3: l'offerta del giorno Amazon per uno smartwatch TOP

Amazfit GTR 3 è uno smartwatch completo che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo se si prende in considerazione la famiglia di indossabili che include il GTS 3 e il GTR 3 Pro del marchio asiatico. Oltre al prezzo concorrenziale rispetto alle funzionalità offerte, si distingue dalla maggior parte degli altri dispositivi per la durata della batteria di 21 giorni. Un'autonomia impressionante, soprattutto se confrontata con la media degli altri smartwatch più moderni che non supera i 2 giorni di utilizzo.

L'offerta del giorno Amazon propone il modello GTR 3 di Amazfit in sconto a 118,80 euro anziché a 149,90 euro, che è il prezzo di vendita consigliato al pubblico. La spedizione è gratuita e a carico di Amazon.

Amazfit GTR 3: il prezzo crolla sotto i 119 euro

Il fiore all'occhiello dello smartwatch GTR 3 di Amazfit è la durata della batteria nell'ordine di tre settimane. Un'autonomia sorprendente, se si calcola le tante funzioni avanzate racchiuse nel dispositivo indossabile.

A colpire è poi il suo elegante design, che ricalca quello degli orologi rotondi classici. Se sei un amante del classico, il GTR 3 saprà farsi voler bene fin dal primo sguardo.

A completare la raffinatezza del design ci pensa il display in alta definizione AMOLED da 1,39 pollici, con una luminosità fino a 1.000nit e un rapporto schermo-corpo al 66%. Puoi inoltre scegliere tra più di 100 quadranti, trovando quello più adatto al tuo stile.

Per quanto riguarda infine la gestione della salute, lo smartwatch asiatico si conferma di nuovo come un prodotto completo. Dalla frequenza cardiaca al livello di ossigeno nel sangue, passando per il monitoraggio approfondito del sonno, nulla ti sarà più nascosto.

Cogli al volo l'offerta Amazon sul GTR 3 per risparmiare oltre 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

