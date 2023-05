Amazfit GTR 3 con autonomia RECORD da 21 giorni in super offerta su Amazon

Lo smartwatch Amazfit GTR 3 si presenta con un'autonomia di 21 giorni, un monitoraggio completo della salute, la corona di navigazione classica e un display AMOLED in alta definizione. Tutto questo a un prezzo di listino di 149,90 euro. Se di per sé il costo è già concorrenziale, con l'offerta di oggi di Amazon puoi portarlo a casa a soli 118 euro, grazie allo sconto del 21%. È la migliore offerta del web in questo momento: considera che sul sito ufficiale si trova in offerta a 139,90 euro, dunque oltre 20 euro in più rispetto al prezzo proposto da Amazon.

Amaxfit GTR 3 in sconto di oltre 30 euro su Amazon

L'autonomia è il primo punto di forza che stupisce in uno smartwatch potente e completo come Amazfit GTR 3: 21 giorni in condizioni normali, 9 giorni con un uso intenso, fino a 38 ore con uso continuo del GPS e qualcosa come 40 giorni se si imposta la modalità di risparmio energetico. All'autonomia si affianca un'eleganza di gran lunga superiore a molti altri smartwatch appartenenti alla fascia di prezzo compresa tra 100-150 euro. L'indossabile di Amazfit è realizzato in lega di alluminio aeronautica, con l'aggiunta di una preziosa corona girevole.

L'altro fiore all'occhiello dello smartwatch costruito dall'azienda asiatica è il BioTracketTM PPG 3.0, il sensore biometrico avanzato in grado di tracciare contemporaneamente tutta una serie di parametri fondamentali come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, il livello di stress e la qualità del sonno.

Non aspettare oltre, cogli al volo l'ultima offerta di Amazon sull'Amazfit GTR 3 per risparmiare 30 euro sul prezzo di listino dello smartwatch. L'articolo è spedito da Amazon, questo significa che se sei abbonato a Prime usufruisci della consegna gratuita e ultra rapida del marketplace più famoso al mondo.

