Amazfit GTR 2 il prezzo CROLLA su Amazon a 99€, PREZZONE

Grande offerta del weekend oggi su Amazon e se fai presto puoi metterti al polso uno smartwatch eccezionale a un prezzo assolutamente vantaggioso. Che aspetti dunque, metti subito nel tuo carrello Amazfit GTR 2 a soli 99,90 euro, invece che 125,55 euro.

Tieni presente che questo prezzo è il più basso registrato, per cui devi essere rapido perché lo vorranno in tanti e le unità disponibili spariranno subito. Questo smartwatch ti permette di fare tantissimi sport tenendo traccia delle tue attività fisiche. È resistente all'acqua e puoi anche rispondere alle chiamate.

Amazfit GTR 2: a questo prezzo è da prendere a occhi chiusi

Non ci sono dubbi, a questa cifra Amazfit GTR 2 è una delle scelte migliori che puoi fare per avere uno smartwatch d'eccellenza al tuo polso. Grazie all'altoparlante e al microfono incluso potrai rispondere alle chiamate direttamente dal tuo polso senza usare lo smartphone. Puoi ricevere notifiche di messaggi, e-mail, social e tanto altro e leggerli direttamente sul display. Puoi chiedere ad Alexa che tempo fa e impostare una sveglia o dei timer.

Goditi le oltre 90 modalità sportive e con il GPS integrato puoi tracciare i tuoi spostamenti in modo preciso e monitorare il tuo fisico. Al termine dell'esercizio avrai la possibilità di vedere un rapporto analitico visualizzabile anche nell'app che puoi scaricare gratuitamente. È resistente all'acqua fino a 50 metri e ha una batteria in grado di durare per 11 giorni di uso tipico.

Insomma bisogna proprio correre perché un'offerta del genere farà battere tanti cuori e i pezzi disponibili non sono infiniti. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo Amazfit GTR 2 a soli 99,90 euro, invece che 125,55 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

