Amazfit GTR 2: chiamate, musica e oltre 90 profili per lo sport (-31%)

Occasionissima su Amazon per uno smartwatch meraviglioso che ora puoi avere a un super prezzo. Dunque non perdere tempo, aggiungi immediatamente al tuo carrello Amazfit GTR 2 a soli 89,90 euro, invece che 129,90 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo, tieni presente che il prezzo di listino si aggira intorno ai 130 euro, per cui adesso c'è uno sconto del 31% che abbatte il prezzo. E puoi risparmiare ben 40 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 17,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Amazfit GTR 2: una meraviglia a pochissimo

Questo smartwatch è davvero straordinario, indubbiamente uno dei migliori a questa cifra. Ha un luminoso display rotondo da 1,39 pollici con un cinturino in silicone che garantisce il massimo del comfort. Lo puoi tenere tranquillamente anche mentre dormi.

Grazie al suo microfono e altoparlante potrai fare chiamate direttamente dal polso senza usare lo smartphone. Ha una memoria interna da 3 GB per archiviare la musica e sentirla quando vuoi. Possiede oltre 90 profili sportivi e ha il GPS integrato. Inoltre monta una super batteria che garantisce 11 giorni di autonomia.

Questa offerta è chiaramente destinata a scadere a momenti, per cui sii rapido. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Amazfit GTR 2 a soli 89,90 euro, invece che 129,90 euro. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

