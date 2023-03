Amazfit Bip U Pro a prezzo SHOCK, oggi è tuo a 44€ (-36%)

Ho deciso di segnalarti questa offerta che ti permette di avere uno smartwatch eccezionale a un prezzo davvero molto vantaggioso. Vai subito su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello Amazfit Bip U Pro a soli 44,90 euro, invece che 69,90 euro.

Goditi questo sconto del 36% che ti permette di risparmiare ben 25 euro. Soprattutto ti puoi mettere al polso un ottimo dispositivo che offre tantissime modalità per fare sport e rimanere in salute. È impermeabile, ha il GPS integrato e puoi vedere le notifiche direttamente sul display.

Amazfit Bip U Pro: a questo prezzo è un vero affare

Amazfit Bip U Pro si presenta con un bellissimo display a colori HD da 1,43 pollici quadrato, molto simile a un Apple Watch, ma molto meno costoso. Può misurare il livello di ossigeno nel sangue, il battito del cuore, valutare le fasi del sonno mentre dormi e addirittura il livello di stress. Ha Alexa integrato e quindi potrai usare il tuo assistente vocale direttamente dal polso.

Possiede oltre 60 modalità sportive per allenarti e rimanere in forma. Mentre le svolgi il tuo smartwatch controlla la velocità, la distanza percorsa, le variazioni della frequenza cardiaca, le calorie bruciate e molti altri dati importanti. Potrai visualizzarli direttamente sullo schermo o sull'app dedicata. Puoi ricevere anche notifiche di messaggi, chiamate, e-mail e social e leggerli direttamente sul display. È resistente all'acqua fino a 50 m e ha una batteria in grado di durare per 9 giorni con una sola ricarica.

Affrettati perché un'offerta così allettante durerà un soffio. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Amazfit Bip U Pro a soli 44,90 euro, invece che 69,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.