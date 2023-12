Amazfit Bip 5 al nuovo MINIMO STORICO su Amazon (79,90€)

Lo smartwatch Amazfit Bip 5 è tra i prodotti di punta che oggi possiamo trovare in offerta su Amazon. Il prezzo proposto è di 79,90€ (minimo storico) invece che 89,90€, grazie allo sconto dell’11% che consente di risparmiare circa 10€ rispetto al prezzo di vendita consigliato. In più è possibile scegliere anche di pagarlo a rate per 5 mesi a partire da 15,98€ al mese grazie alla proposta del pagamento rateale da scegliere durante la fase del pagamento. Ecco il link all’offerta.

Per chi ha un budget compreso tra 50 e 100 euro, Bip 5 di Amazfit è uno dei migliori smartwatch in circolazione in questo momento. Questo grazie alla batteria di lunga durata fino a 10 giorni, lo schermo di dimensioni generose e il monitoraggio dell’ossigenazione del sangue.

Amazfit Bip 5 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Una delle caratteristiche chiavi del nuovo Bip 5 è il display da 1,91 pollici, un passo in avanti notevole rispetto alle precedenti generazioni. Un altro aspetto da sottolineare è la presenza del GPS, a cui si aggiunge un altoparlante e un microfono per telefonare e rispondere alle chiamate. E c'è anche il monitoraggio del livello di ossigenazione nel sangue (SpO2).

Altri due fiori all'occhiello sono la certificazione IP68 e l'autonomia superiore ai 10 giorni, due elementi che lo rendono uno smartwatch ancora più completo, soprattutto se si considera il prezzo a cui viene venduto.

Un'ultima chicca? L'integrazione con Alexa, l'assistente vocale di Amazon, che permette di impostare timer, sveglie e controllare i dispositivi della smart home semplicemente con la propria voce.

L'ottimo Amazfit Bip 5 è in offerta a soli 79,90€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, questo permette agli utenti Prime di avere incluse le spese di spedizione.

