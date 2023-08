Amazfit Bip 3 a SOLI 42€ con il DOPPIO SCONTO su Amazon

Se hai deciso di acquistare uno smartwatch senza fare rinunce allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Amazfit Bip 3 a soli 42,49 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene oggi se fai veloce puoi avvalerti di un ribasso del 17%, più di un ulteriore sconto del 15% e quindi risparmiare un bel po' di soldi. Soprattutto puoi mettere le mani su un wearable eccezionale, dalle ottime prestazioni e molto versatile. Un'occasione da non perdere per nessun motivo.

Amazfit Bip 3: impermeabile, 60 profili sport e prezzo basso

Se sei un amante dello sport o comunque ti piace fare attività fisica per tenerti sempre in forma, allora apprezzerai sicuramente le oltre 60 modalità sportive incluse. E poi grazie alla sua resistenza all'acqua fino a 50 metri potrai nuotare in piscina o al mare senza problemi. È anche in grado di monitorare la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue e tanto altro.

Potrai visualizzare le notifiche di messaggi, email e chiamate in arrivo ad esempio, nel display HD da 1,69 pollici. Ha un cinturino in silicone che non fa sudare il polso ed è molto comodo. Lo potrai tenere per tutto il giorno senza che ti dia fastidio. Avrai la possibilità di cambiare il quadrante come desideri. Inoltre ha un'autonomia di ben 14 giorni con una sola ricarica.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Per cui non aspettare che sia tardi. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Amazfit Bip 3 a soli 42,49 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

