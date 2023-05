Amazfit Band 7, OTTIMO PREZZO su Amazon

Notifiche sempre a disposizione, supporto durante l'allenamento e parametri della tua salute sempre sotto controllo. Puoi avere tutto questo in un unico dispositivo. Si tratta del Amazfit Band 7 adesso ad un piccolo prezzo su Amazon.

Oggi hai la possibilità di averlo ad un prezzo scontato, solamente 44,90 euro.

Amazfit Band 7: oltre 120 modalità sportive e ben 18 giorni di autonomia

L'ampio display AMOLED HD da 1,47 pollici può contenere molte più informazioni e ridurre lo scorrimento. È un aumento dell'area visibile del 112% rispetto al Band 5. Lo schermo a colori con 282 PPI ti offre un'esperienza visiva chiara e meravigliosa.

Puoi dire addio alla ricarica quotidiana. Quando è completamente carica, la batteria da 232 mAh di Amazfit Band 7 può durare fino a 18 giorni con un utilizzo tipico e fino a 12 giorni con un uso intenso.

E poi disponi di un'ampia selezione di ben 120 modalità sportive, che ti forniscono dati utili sull'allenamento come distanza, velocità, frequenza cardiaca, calorie bruciate, ecc. Rendendo il tuo esercizio più efficiente. Con il riconoscimento automatico di 4 sport non avrai bisogno di aprire manualmente le modalità sportive e possono entrare subito in azione.

Disponi inoltre del monitoraggio dell'ossigeno nel sangue. Il biosensore avanzato di questo smartwatch è in grado di monitorare automaticamente il livello di SpO2 per 24h al giorno. Il cinturino ti invierà anche un promemoria se rileva che il tuo livello di SpO2 è troppo basso mentre è in uno stato non dormiente. In alternativa, ogni volta che sei impegnato in un'intensa attività mentale o fisica, o anche solo ti senti a disagio durante la giornata, avvia un test SpO2 manuale per ottenere un risultato in appena 15 secondi.

Prendilo ora ad un prezzo scontato.

