Amazfit Band 7: 18 giorni di autonomia e Alexa integrata

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione con cui potrai mettere al polso un fitness tracker molto bello e performante a un prezzo davvero basso. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Amazfit Band 7 a soli 44,90 euro, invece che 49,90 euro.

Non si tratta di uno sconto folle ma comunque è un ottimo prezzo. Anche perché siamo di fronte a un dispositivo davvero eccellente, con tantissime modalità sportive e una batteria gigante. È molto leggero, impermeabile e potrai parlare con il tuo assistente vocale in qualsiasi momento. Non perdere l'occasione perché non durerà molto.

Amazfit Band 7: fitness tracker economico dalle prestazioni wow

Siamo ovviamente di fronte a un dispositivo di fascia economica. Tuttavia Amazfit Band 7, soprattutto per il prezzo, è davvero un ottimo fitness tracker. È dotato di oltre 120 modalità sportive integrate e mentre le svolgi raccoglie dati come velocità e distanza percorsa, il battito cardiaco e le calorie bruciate, per citarne solo alcune. Il sensore è molto preciso e potrai visualizzare i dati in tempo reale.

È resistente all'acqua fino a 5 ATM per cui lo puoi usare tranquillamente per nuotare sia in piscina che al mare. Ha un comodo cinturino in silicone ed è leggerissimo quindi non ti accorgerai nemmeno di averlo. Possiede una super batteria in grado di durare per 18 giorni con una sola ricarica. E con Alexa integrata puoi chiedergli informazioni sul meteo o di impostare una sveglia direttamente con la voce.

Se stai ancora leggendo sappi che ora non è più il momento di farlo. Le unità disponibili a questo prezzo spariranno in un lampo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Amazfit Band 7 a soli 44,90 euro, invece che 49,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.