Amazfit Active 2 Square: presentato il nuovo smartwatch, modalità sport, caratteristiche tecniche e prezzo

Il connubio tra sport e tecnologia trova la sua massima espressione con il nuovo Amazfit Active 2 Square, uno smartwatch progettato per ridefinire l’esperienza degli appassionati di fitness. Questo dispositivo si distingue per il suo design moderno, con una cassa rettangolare dai bordi smussati e un display AMOLED da 1,75 pollici, protetto da vetro zaffiro antigraffio. Con una luminosità di 2.000 nit, garantisce una visibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole, rendendolo un alleato perfetto per le attività all’aperto.

Modalità sportive

Uno degli aspetti più impressionanti dell’smartwatch sportivo è il supporto per oltre 160 modalità sportive, che spaziano da discipline popolari come la corsa e il tennis, fino a sport emergenti come il padel e l’hyrox. Questa vasta gamma lo rende un compagno ideale per qualsiasi tipo di atleta, indipendentemente dal livello di esperienza o preferenze sportive.

Sensore BioTracker 6.0

Il cuore tecnologico del dispositivo è il sensore BioTracker 6.0, che consente un monitoraggio preciso dei parametri vitali e delle performance atletiche. Questo avanzato sensore si combina con l’integrazione degli algoritmi Wild.AI, progettati specificamente per il monitoraggio della fisiologia femminile, un’innovazione che amplia ulteriormente l’accessibilità e l’utilità del dispositivo per un pubblico diversificato.

App Zepp

L’app Zepp rappresenta un altro punto di forza del dispositivo, offrendo funzionalità di intelligenza artificiale come Zepp Aura e Zepp Coach, che aiutano gli utenti a ottimizzare le loro prestazioni e il loro benessere generale. Inoltre, i dati raccolti possono essere condivisi facilmente con piattaforme popolari come Apple Health, Google Fit, Strava e TrainingPeaks, creando un ecosistema digitale integrato per la gestione della salute e del fitness.

Autonomia del device

Non meno importante è l’autonomia del dispositivo, che arriva fino a 10 giorni di batteria con una singola carica. Questo risultato è ancora più notevole considerando il peso estremamente ridotto di soli 31 grammi, che lo rende confortevole da indossare anche durante le attività più intense. La funzionalità di pagamento contactless tramite tecnologia pagamenti NFC aggiunge un ulteriore livello di praticità, consentendo agli utenti di effettuare transazioni rapide e sicure direttamente dal polso.

Prezzo e disponibilità

Già disponibile sul mercato italiano al prezzo competitivo di 149,90 euro, l’Amazfit Active 2 Square può essere acquistato sia sullo shop ufficiale del produttore che presso rivenditori autorizzati come Amazon. Questo lo posiziona come una soluzione accessibile e completa per chi desidera monitorare in modo efficace le proprie attività fisiche e il benessere quotidiano.