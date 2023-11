Altorparlante Bluetooth Tribit StormBox Flow ora in OFFERTA su Amazon!

Se vuoi goderti la tua musica ovunque, che sia all'aperto, durante una passeggiata, o magari anche a casa per ascoltare insieme ai tuoi amici i tuoi pezzi preferiti, questa cassa Bluetooth è esattamente quello che fa per te, e puoi aggiudicartela addirittura in offerta grazie ad Amazon!

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon la cassa portatile Bluetooth Tribit StormBox Flow a soli 68€, con uno sconto sul totale del 15% grazie all'applicazione del coupon di novembre! Cosa che ti farà risparmiare ben 12€ sul prezzo originale!

La tua musica ovunque vuoi!

Con questo piccolo gioiello avrai un audio con voci distinte e bassi potenti come nessun altro. La tecnologia DSP brevettata XBass di Tribit aumenta i bassi di 9 dB a parità di potenza di riproduzione. Basta premere un pulsante per vivere un'esperienza di bassi straordinaria, con ritmi potenti e battiti da cardiopalma!

Se stai pensando alla durata della batteria, la cassa portatile Bluetooth Tribit StormBox Flow non ti deluderà: infatti offre una straordinaria durata della batteria di 30 ore con Xbass spento. E ancora, tante opzioni, personalizzazione del suono, e tutto ciò che può servirti per un ascolto perfetto!

