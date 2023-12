Altoparlanti da gioco Mars Gaming MS1 al MINIMO STORICO su Amazon (offerta a tempo)

Gli altoparlanti da gioco Mars Gaming MS1 figurano oggi tra le migliori offerte di giornata in casa Amazon del giorno. Tutto merito dell'offerta a tempo che permette di acquistarli in promo a 10,99€ (minimo storico) invece che a 11,65€, grazie allo sconto del 6% sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Ecco il link all’offerta.

I Mars Gaming MS1 sono tra i migliori del settore grazie a delle caratteristiche che li rendono un prodotto unico in grado di offrire un’esperienza audio coinvolgente.

Mars Gaming MS1 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Gli altoparlanti MS1 consentono a tutti gli utenti di entrare appieno nel mondo del gaming. Quelli in vendita su Amazon sono due speaker compatti, dotati di 10W di potenza e 6 driver audio.

Come appena detto,in totale presentano 6 driver, di cui 2 attivi e 4 passivi, in grado di trasformare le sessioni di gioco in un'esperienza totalizzante. Una volta installati e messi in funzione, hanno il potere di far restare chiunque a bocca spalancata.

Le loro dimensioni compatte sono perfette per le postazioni desktop più piccole e, più in generale, per qualunque altra postazione si scelga. Da notare infine il design rosso e nero, che non un omaggio al Milan ma un'immagine elegante e allo stesso tempo aggressiva, perfetta per completare il set gaming di ogni giocatore.

Gli altoparlanti Mars Gaming MS1 sono in offerta a soli 10,99€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, ciò significa che gli utenti Prime hanno a disposizione le spese di spedizione gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.