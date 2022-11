Altoparlante Waterproof JBL Xtreme 3 in offerta speciale su Amazon

Pretendi il massimo dal tuo altoparlante grazie al nuovo JBL Xtreme 3. Con questo dispositivo puoi accoppiare fino a due sorgenti Bluetooth contemporaneamente o associare due altoparlanti compatibili insieme per ottenere un vero suono stereo. L'Xtreme 3 ha una porta USB Type-A e USB Type-C per caricare i tuoi dispositivi, quindi può essere usato anche come powerbank per il telefono. Acquistalo ora su Amazon a soli 308,00€.

L'altoparlante ha due woofer da 2,75" e due tweeter da 0,75" che forniscono fino a 100 W di potenza RMS totale. La batteria integrata dura fino a 15 ore tra una ricarica e l'altra. Una tracolla inclusa aiuta a spostare facilmente l'Xtreme 3 e dispone di un apribottiglie integrato.

Quattro driver e due radiatori dei bassi aiutano a fornire un suono dinamico e coinvolgente grazie ai bassi profondi che riesce a generare. Il design è impermeabile e antipolvere: l'Xtreme 3 è dotato di un grado di protezione IP67, quindi puoi portarlo in piscina o al parco.

Collega in modalità wireless fino a due dispositivi Bluetooth compatibili all'altoparlante e riproduci a turno i tuoi brani preferiti. La tracolla inclusa ti consente di trasportare facilmente l'Xtreme 3, ed è presente anche un apribottiglie per l'uso all'esterno. Infine, grazie a PartyBoost l'altoparlante ti consente di accoppiare due altoparlanti JBL compatibili, in questo modo otterrai un suono stereo più potente.

Caratteristiche aggiuntive:

Possiede una batteria da 36,3 Wh

PORTE USB: USB-A fino a 2 A; Uscita USB-C fino a 1,5 A

Uscita USB continua totale massima di 2,5 A

