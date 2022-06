Altoparlante Sony SRS-XB13 perfetto per la spiaggia in promo su Amazon

L'altoparlante Sony SRS-XB13 è un piccolo speaker portatile, economico e sopratutto molto potente. Proprio come il suo predecessore, è dotata di una tracolla, così potrai portarlo facilmente con te quando sei in movimento. In offerta su Amazon ad un prezzo incredibile: solo 39,99 invece di 60,00€.

L'audio è molto forte, ma grazie alla tecnologia di compressione del suono risulterà sempre pulito anche a volumi più alti. Ha anche un soundstage ampio e un profilo sonoro che aggiunge alcuni bassi extra. Questo speaker inoltre è resistente ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP67, mentre la durata della batteria può durare fino a 16 ore in base all'utilizzo.

Il Sony SRS-XB13 non è male per la musica. Ha un profilo sonoro che presenta una gamma media bilanciata e assicura che voci e strumenti suonino in modo chiaro. Rispetto la maggior parte dei piccoli altoparlanti, non fa molta fatica a riprodurre i bassi, anche se ha comunque delle limitazioni. Inoltre può riprodurre contenuti stereo se accoppiato a un'altra unità, ma ha bisogno dell'acquisto di un altro componente che va aggiunto.

Ricordiamo che questo dispositivo può connettersi solo ai dispositivi Android grazie alla funzione fast pair, e possiede una porta di ricarica di tipo C. Puoi acquistarlo su Amazon approfittando dello sconto del 33%, e se sei cliente Prime puoi riceverlo in 1 giorno.

