Altoparlante Portatile Marshall Emberton impermeabile ad un prezzo SHOCK su Amazon

Porta con te il suono Marshall con l'altoparlante Emberton wireless portatile ed impermeabile . Sia che tu voglia ascoltare i tuoi brani preferiti in giardino o gli ultimi podcast nel tuo ufficio, Emberton è progettato per offrire un vero suono stereofonico a 360°. Acquistalo a soli 157,00€ su Amazon.

L'audio viene pompato dalla parte anteriore e posteriore dell'altoparlante tramite due driver full-range da 2" 10 W con due radiatori passivi. Con una singola modifica, Emberton ti consente di riprodurre per oltre 20 ore.

L'Emberton sfoggia il design iconico di Marshall che si trova normalmente sui loro famosi amplificatori, con una superficie nera, una griglia argentata e un emblema Marshall bianco.

Classificato IPX7, puoi sentirti a tuo agio nel portare l'Emberton a bordo piscina o durante una gita in spiaggia. L'altoparlante Bluetooth impermeabile è in grado di gestire schizzi, giochi sotto la pioggia e persino una breve immersione in acqua, senza perdere un colpo.

La musica viene comodamente trasmessa in streaming all'Emberton dal tuo dispositivo mobile compatibile con Bluetooth, come uno smartphone o un tablet. Supportando la tecnologia Bluetooth 5.0, puoi riprodurre in streaming l'audio fino a 10 metri di distanza.

Hai fretta e dimentichi di caricare il tuo Emberton? Per fortuna, Marshall ha incorporato la tecnologia di ricarica rapida che ti offre fino a 5 ore di riproduzione dopo soli 20 minuti di ricarica. Sulla parte superiore dell'Emberton c'è un'unica manopola di controllo in metallo dorato. È multidirezionale, con diverse funzioni a seconda della direzione in cui viene premuto. Puoi riprodurre o mettere in pausa l'audio, saltare i brani, regolare il volume o accendere e spegnere l'altoparlante. Approfitta ora dello sconto e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

