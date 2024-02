Altoparlante portatile e super leggero a META' PREZZO: oggi lo paghi SOLO 29€

Porta la tua musica ovunque e goditi un'esperienza audio sempre eccellente, anche all'aria aperta, con l'Altoparlante Bluetooth 5.3 Portatile Edifier MP100 Plus! Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 29 euro grazie ad uno sconto bomba del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

Altoparlante Bluetooth 5.3 Portatile Edifier MP100 Plus: funzionalità e modalità di utilizzo

L'Altoparlante Bluetooth 5.3 Portatile Edifier MP100 Plus è lo strumento ideale per portare la tua musica preferita ovunque tu sia.

Con il suo magnete interno ad alta sensibilità da 43 mm integrato, questo mini dispositivo produce note sonore dettagliate così da offrire un'esperienza audio immersiva. In più vanta un design ultra portatile a sandwich dell'altoparlante, oltre ad essere leggero come un telefono cellulare: per questo motivo può essere tenuto con una sola mano e quindi trasportato nella massima comodità.

Questo gioiellino dispone della più recente tecnologia Bluetooth 5.3 e può essere facilmente collegato al telefono cellulare o ad altri dispositivi intelligenti. È anche impermeabile secondo IPX7, il che significa che è resistente agli spruzzi d'acqua ed è perfetto per l'uso all'aperto.

Ha a disposizione un microfono integrato di alta qualità e un pulsante one-touch per rispondere facilmente alle chiamate in arrivo. È dotato, inoltre, di un algoritmo intelligente di cancellazione del rumore che garantisce chiamate chiare e comunicazioni fluide.

Per finire, il piccolo altoparlante esterno ha una potente batteria agli ioni di litio e offre fino a 9 ore di musica. È possibile ricaricarlo in qualsiasi momento tramite il cavo di ricarica in dotazione.

Non farti scappare una promozione così allettante! Oggi l'Altoparlante Bluetooth 5.3 Portatile Edifier MP100 Plus è disponibile su Amazon a soli 29 euro grazie ad uno sconto bomba del 50%. Corri a fare il tuo ordine!

