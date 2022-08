Altoparlante JBL Xtreme 2 Bluetooth impermeabile: sconto di 90 euro su Amazon

JBL promette un audio di alta qualità grazie all'altoparlante Bluetooth portatile Xtreme 2. Il Bluetooth consente ad un massimo di due utenti di connettersi allo stesso altoparlante, in modo che tutti abbiano la possibilità di ascoltare i propri brani preferiti. Acquistalo su Amazon a soli 209,99€ invece di 299,00€.

Dotato di quattro driver, due radiatori per bassi JBL e una batteria LiPo ricaricabile da 10000 mAh, questo altoparlante è progettato per fornire un sound di qualità per un lungo periodo di tempo. Il design completamente impermeabile con classificazione IPX7 è dovuto sopratutto al corpo in gomma.

Inoltre, JBL Xtreme 2 incorpora un vivavoce con eliminazione del rumore e dell'eco, che consente di utilizzarlo per effettuare chiamate chiare in qualsiasi ambiente se abbinato a uno smartphone. Dispone inoltre di una porta di ricarica USB di tipo A e di un ingresso audio ausiliario, che consente agli utenti di caricare qualsiasi smartphone o tablet o di connettersi direttamente a questo altoparlante. Presente anche JBL Connect+, che consente di collegare in modalità wireless cento o più altoparlanti abilitati Connect+, amplificando l'esperienza di ascolto.

La batteria ricaricabile LiPo supporta fino a 15 ore di riproduzione e ricarica facilmente il tuo dispositivo tramite la porta USB di tipo A integrata.

Il grado di impermeabilità IPX7 significa che questo altoparlante può essere immerso in acqua fino a 1 metro per un massimo di 30 minuti. Il materiale in tessuto resistente e la robusta custodia in gomma consentono al tuo altoparlante di sopravvivere a tutte le tue avventure. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

