Altoparlante intelligente Amazon Echo Dot 5 in offerta ad un prezzo incredibile su Amazon

La qualità del suono degli altoparlanti intelligenti di Amazon è migliorata gradualmente e l'ultimo Echo Dot non fa eccezione. La quinta generazione di Echo Dot è dotata di un altoparlante a gamma completa che produce il doppio dei bassi rispetto alle versioni precedenti. Si tratta di un miglioramento sostanziale che rende l'altoparlante più adatto all'ascolto di canzoni con linee di basso più pesanti. La qualità audio del nuovo Dot è molto migliorata. Acquistalo su Amazon a soli 39,99€ invece di 69,99€.

Sebbene la qualità musicale di Echo Dot non sia all'altezza di quella di altri altoparlanti intelligenti più costosi, come Sonos Roam o il più grande Echo, è un'ottima alternativa per chi ha un budget limitato. Grazie alla maggiore qualità del suono e ai controlli gestuali, il nuovo Echo Dot è ideale per la riproduzione di musica in cucina o per controllare le impostazioni della casa intelligente.

Il nuovo Echo Dot incorpora un sensore di temperatura ambientale, oltre a una migliore qualità audio e alle funzionalità di estensore Wi-Fi. Il sensore consente all'app Alexa di rilevare le variazioni di temperatura e di avviare immediatamente le relative risposte con altri dispositivi domestici intelligenti. Se la temperatura in casa scende al di sotto di un certo livello, l'Echo Dot può attivare un interruttore intelligente che regola il riscaldamento dell'ambiente.

Tuttavia, l'Echo Dot aggiornato rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai suoi predecessori. La quinta generazione di Echo Dot è un'eccellente aggiunta a qualsiasi casa intelligente, grazie alla qualità del suono migliorata, ai controlli gestuali a sfioramento, alle funzionalità di estensione Wi-Fi e al sensore di temperatura ambientale. L'Echo Dot aggiornato è in grado di stupire sia che si tratti di ascoltare musica, monitorare le impostazioni della casa intelligente o espandere la copertura della rete Wi-Fi. Approfitta ora dello sconto del 46% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

