Altoparlante impermeabile e piccolissimo di Sony in offerta speciale su Amazon

Il Sony SRS-XB13 è un dispositivo potente, piccolo ed affidabile. È impermeabile e ha un cinturino rimovibile, e per gli appassionati della musica elettronica: garantisce una profondità dei bassi molto elevata.

Disponibile in nero, blu scuro, azzurro, rosa o tortora, l'SRS-XB13 può generare frequenze che vanno da 20 Hz a 20 kHz. Ha un suond rispettabile, anche se è incentrato di più sulla portabilità e sulla durata.

La base dell'altoparlante ha un piedino in gomma, apparentemente per impedire il movimento dovuto alle vibrazioni. La metà inferiore dell'altoparlante racchiude anche un radiatore passivo. C'è anche un cinturino robusto che può essere rimosso; appenderlo al cinturino è probabilmente una scelta migliore che posizionarlo su una superficie.

Lungo il pannello laterale sono presenti pulsanti gommati per accensione, associazione Bluetooth, riproduzione/pausa e volume. Una doppia pressione del pulsante di riproduzione/pausa consente di saltare in avanti una traccia, mentre una tripla pressione naviga indietro. Il pulsante di riproduzione/pausa risponde/termina anche le chiamate in arrivo utilizzando la funzione vivavoce. Accanto a questi controlli, c'è una porta USB-C coperta per il cavo di ricarica da USB-C-a-USB-A incluso.

L'SRS-XB13 è completamente impermeabile e protetto dalla polvere. La sua classificazione IP67 significa che è completamente sicuro contro la polvere e può essere immerso in acqua salata fino a un metro per 30 minuti. Naturalmente, il segnale Bluetooth non funzionerà bene sott'acqua.

