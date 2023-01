Altoparlante Divoom Timebox evo Bluetooth con Pixel Art in sconto del 20% su Amazon

In un mondo che sembra muoversi sempre velocemente e di fretta, avere un altoparlante animato è un must assoluto. Divoom un'azienda che è riuscita a trasformare quello che altrimenti sarebbe un semplice altoparlante Bluetooth in un prodotto dall'aspetto fantastico, utile e divertente. Acquistalo ora su Amazon a soli 47,99€ invece di 59,99€.

Innanzitutto, il design. Il Timebox Evo è un altoparlante Bluetooth con un design rettangolare. Ciò che lo distingue dalla massa è il fatto che la sua parte anteriore è interamente realizzata con un pannello LED in un unico pezzo mentre la parte posteriore è dedicata all'altoparlante. Su un lato troverai il pulsante di accensione, mentre in alto hai i controlli multimediali e un pulsante per cambiare le animazioni dello schermo e le modalità di illuminazione.

Lo schermo è fantastico. È luminoso e colorato in tutte le condizioni di illuminazione e può visualizzare 16 milioni di colori. I lati stessi non sono realizzati con plastica economica ma sono invece ricoperti da una finitura opaca liscia non soggetta a impronte digitali.

Essendo abbastanza piccolo, il suo peso di 316 grammi potrebbe sorprenderti ma non prenderlo come un aspetto negativo. Ciò è dovuto principalmente alla batteria da 2500 mAh che ti durerà fino a 6 ore di riproduzione tramite Bluetooth. Questo è ovviamente ridotto a seconda dell'utilizzo dello schermo e del volume, ma in genere è sufficiente per mantenerlo in esecuzione durante qualsiasi tipo di attività o evento a cui lo porti.

Parlando del suono, per un dispositivo così piccolo, sarai molto contento di sapere che sè in grado di diventare piuttosto rumoroso. I medi e i bassi sono molto chiari mentre la voce rimane cristallina indipendentemente dal volume.

Per il suo prezzo, Timebox Evo suona incredibilmente bene e soddisferà tutti tranne gli audiofili più esigenti. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.