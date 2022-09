Altoparlante Bose SoundLink Flex Bluetooth e Impermeabile in offerta su Amazon

Gotidi un'esperienza audio senza precedenti con l'altoparlante wireless SoundLink Flex di Bose. L'altoparlante è progettato per resistere agli urti, e ti permette di ascoltare l'audio in modo chiaro e nitido, caratteristico di Bose. Acquistalo ora su Amazon a soli 139,99€ invece di 169,95€.

La sua robustezza può essere attribuita alla griglia in acciaio verniciato a polvere, all'esterno in silicone e al grado di protezione IP67 che rende il Flex resistente alla polvere e all'acqua: può persino galleggiare nell'acqua in caso di caduta. Quindi puoi portarlo in spiaggia o mentre lavori: potrai goderti un audio di alta qualità senza preoccupazioni in qualsiasi occasione.

Bose sa che le attività all'aperto possono essere imprevedibili. Il SoundLink Flex potrebbe trovarsi in piedi, disteso o addirittura appeso. Questo è il motivo per cui Bose utilizza la tecnologia PositionIQ, in grado di rilevare l'orientamento dell'altoparlante e di regolarne automaticamente la riproduzione per ottimizzare la qualità del suono.

Inoltre può essere accoppiato con un secondo Flex o qualsiasi altro altoparlante Bose compatibile con Bluetooth. L'associazione di due altoparlanti può abilitare la modalità Party, che consente la riproduzione dello stesso audio da entrambi gli altoparlanti, consentendoti di ascoltare la musica in tutta la casa o in più punti. Se colleghi Flex a una Bose Smart Soundbar, puoi lasciare la stanza e portare Flex con te per continuare ad ascoltare l'audio in un'altra parte della casa.

Un microfono integrato funge da estensione del microfono del dispositivo mobile accoppiato. Ciò ti dà la possibilità di utilizzare SoundLink Flex come vivavoce per chiamate in vivavoce.

Usa l'app Bose Connect per iOS o Android con SoundLink Flex per personalizzare la tua esperienza. Puoi usarlo per regolare le impostazioni, accoppiare un altoparlante aggiuntivo, sbloccare nuove funzionalità, aggiornare il firmware e altro ancora. Approfitta ora dello sconto del 19% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime ricorda che la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.