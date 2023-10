Altoparlante Bluetooth JBL Xtreme 3 ora in SUPER SCONTO su Amazon!

Impossibile che non abbiate mai visto in giro qualcuno godersi la propria musica all'aperto con il suo altoparlante targato JBL, il marchio per eccellenza dell'ascolto portatile. Se vuoi goderti anche tu la tua musica e i tuoi podcast senza il fastidio di cuffie o auricolari, e far sentire tutto ai tuoi amici, hai l'occasione definitiva per farlo alla grande con l'offerta sul JBL Xtreme 3!

Da oggi infatti puoi aggiudicarti in offerta su Amazon l'altoparlante Bluetooth JBL Xtreme 3 a soli 199,99€, con uno sconto GIGANTE del 39% che ti farà risparmiare la bellezza di 130€ circa!

Audio definitivo, marchio premium

Come già detto JBL non ha bisogno di presentazioni, e questo altoparlante è uno dei migliori della casa. Con JBL Pro Sound, quattro driver e due JBL Bass Radiator, JBL Xtreme 3 è il diffusore portatile Bluetooth che riproduce dal tuo smartphone o tablet un suono potente, avvolgente e con bassi corposi.

L'autonomia arriva fino a 15 ore di riproduzione con una carica piena. Potrai collegarlo ad altri diffusori per avere un effetto stereo, e nel frattempo non ti preoccuperai di acqua e polvere grazie alle resistenze certificate!.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.