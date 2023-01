Altoparlante Bluetooth Amazon Basics: da oggi su Amazon in OFFERTA SPECIALE

La musica, i podcast, e tutti i contenuti audio di cui fruiamo, sono diventati qualcosa di indispensabile che ci accompagna per tutta la giornata, sia quando siamo a lavoro, o magari quando facciamo una passeggiata, o ancora quando stiamo facendo delle attività all'aperto, che sia Yoga o il lavaggio della nostra autovettura. Proprio in questi casi, o quando vogliamo creare un sottofondo audio molto particolare, è indispensabile avere a disposizione un Altoparlante Bluetooth di qualità, come quello che mette a disposizione Amazon tramite i suoi Amazon Basics.

Se siete alla ricerca proprio di un prodotto del genere, sappiate che da oggi su Amazon è in sconto l'Altoparlante Bluetooth Amazon Basics a solo 24,30€, con uno sconto del 16% sul prezzo di listino.

Altoparlante Bluetooth Amazon Basics: il sottofondo perfetto

Questo prodotto è un altoparlante da 15 watt, adatto come già detto sia per interni che per esterni, e che grazie alla sua impermeabilità si rende adatto a tutti i tipi di attività, senza temere gli schizzi della pioggia. Si connette a diversi dispositivi tramite Bluetooth 5.0, con una connettività che arriva fino a 10 metri di distanza.

Questo Altoparlante Bluetooth Amazon Basics inoltre dispone di una batteria ricaricabile agli ioni di litio, che potrete tenere in caricatore tramite il cavo micro USB incluso nel pacchetto. Per il suo funzionamento corretto, sull'altoparlante stesso sono presenti diversi tasti, come quelli per il volume, il tasto per accensione e spegnimento, e il testo multifunzione (che serve anche per l'accoppiamento con i vostri dispositivi).

