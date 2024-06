AlmaLinux supporta ufficialmente il computer Raspberry Pi 5

Lo sviluppatore di AlmaLinux, Koichiro Iwao, ha condiviso alcune notizie interessanti per coloro che desiderano eseguire l'alternativa gratuita a Red Hat Enterprise Linux su un computer Raspberry Pi. Infatti, il sistema operativo adesso supporta anche il modello Raspberry Pi 5. Tale mini-PC è compatibile sia con la versione AlmaLinux OS 9.4, sia con AlmaLinux OS 8.10, con l'ambiente desktop GNOME 40.4 come interfaccia grafica predefinita. Koichiro Iwao ha spiegato le sfide che ha dovuto affrontare durante l'aggiornamento delle immagini Raspberry Pi del sistema operativo AlmaLinux per supportare l'ultima scheda Raspberry Pi 5.

Lo sviluppatore ha affermato che ha dovuto studiare il processo di avvio di Raspberry Pi per creare un kernel per il sistema operativo AlmaLinux basato su Linux 6.6 LTS, utilizzato in Raspberry Pi OS. Come ricordato dallo stesso Iwao sul blog AlmaLinux: “sebbene avessi precedentemente contribuito alle immagini AlmaLinux Raspberry Pi, non sapevo molto del processo di avvio. Ci sono voluti molto tempo e impegno per creare con successo un kernel sul mio ambiente ARM, superando build fallite e problemi di avvio lungo il percorso".

AlmaLinux: le altre schede supportate dall’OS

Un'altra sfida che Koichiro Iwao ha dovuto affrontare quando ha aggiunto il supporto per Raspberry Pi 5 è stata comprendere le differenze tra il precedente modello Raspberry Pi 4 e Raspberry Pi 5. Alla fine, lo sviluppatore è riuscito a modificare con successo il kernel per avviare il sistema operativo basato su RHEL sul Raspberry Pi 5. Gli utenti possono già provare l'OS sul proprio computer Raspberry Pi 5. Basta semplicemente scaricare l’immagine dal sito ufficiale di Alma Linux.

Le immagini Raspberry Pi sono supportate anche sulle schede Raspberry Pi 4 Model B, Raspberry Pi 400, Raspberry Pi 3 Model B+ e Raspberry Pi 3 Model A+. Il sistema operativo AlmaLinux per Raspberry Pi utilizza Wayland come sessione predefinita per l’ambiente desktop GNOME 40.4 utilizzando nome utente e password almalinux.